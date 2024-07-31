Üç yaşındaki çocuk uyanamayınca ambulans helikopterle seferber olundu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşanan acil sağlık durumu, hem bölge halkını hem de sağlık ekiplerini harekete geçirdi. 3 yaşındaki Eslem isimli çocuk, uyuduktan sonra bir türlü uyanmayınca ailesi endişeye kapıldı ve hemen Silopi Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından, küçük kızın tedavisinin Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde devam etmesi gerektiği belirlendi. Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterin acil olarak devreye girmesiyle, Eslem hızla Elazığ’a sevk edildi. Bu süreçte, 112 Acil Çağrı Merkezi ile koordinasyon sağlandı ve ambulans helikopter, acil sağlık müdahalesi için hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.