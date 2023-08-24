Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı

Osmaniye'de ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye beldesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, karşı yönden gelen ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi gönderildi.

Bölgeye gelen ekipler, otomobilde bulunan 3 kişiden 2'sinin araçta sıkışarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hastaneye kaldırılan diğer yaralı ise hastanede hayatını kaybetti.

Kazaya karışan ambulanstaki 3 sağlık personeli ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sağlık çalışanlarının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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