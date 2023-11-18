Ambulanstan inen yaralı kazayı görünce inanamadı

Olay, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Arif K. idaresindeki 34 HOD 058 plakalı Nissan marka cip, Metek kavşağında Mehmet Ş. idaresindeki 54 AEU 074 plakalı Fiat marka araçla çarpışarak savrularak trafik ışığını devirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Fiat marka otomobil sürücüsü Mehmet Ş. ve eşi Ayşe Ş. yaralandı. Ambulansa alınan 2 yaralıdan Mehmet Ş., ambulanstan inip olay yerine bakınca gözlerine inanamayıp kısa süreli tepki gösterdi. Daha sonra sürücü ambulansa alındı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.