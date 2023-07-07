Amca yeğen kavgası kanlı bitti

Düzce'nin Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda; amca H.A. ile yeğeni Ö.A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda Ö.A., amcasını karnından ve kolundan bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı H.A.'yı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Amcanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yeğen ise polis ekipleri tarafından gözlem altına alındı.