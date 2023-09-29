Amcasını öldüren yeğen tutuklandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi’nde 27 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde, komşu olan amca ile yeğen arasında, iki evin arasına duvar örme meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda E.A, 39 yaşındaki amcası Aydın Aylan’a silah ile ateş etti. Ağır yaralanan Aylan, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli yeğen E.A. ise polis ekipleri tarafından kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.