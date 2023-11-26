Ameliyat masasına yatanda yanıklar oluşuyor. Hastanede skandallar bitmiyor

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde skandallar bir türlü bitmek bilmiyor. Şimdi de ameliyat masasına yatan hastaların elektrik kaçağı nedeniyle vücutlarında yanıklar oluştuğu iddia edildi.

Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
Ameliyat masasına yatanda yanıklar oluşuyor. Hastanede skandallar bitmiyor

Kocaeli’de yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen ve 25 yıl sonra devlete aktarılacak olan Şehir Hastanesi’yle ilgili skandallar bitmek bilmiyor.

Daha önce, kadrolarının yetersizliği, fiziksel imkanlarının sınırlılığı, yatak kapasitesinin söylenenden çok daha az oluşu gibi sebeplerle çok eleştirilen Kocaeli Şehir Hastanesi bu sefer de çok konuşulacak bir iddiayla gündeme geldi.

Kocaeli Barış Gazetesi’nden Yılmaz Karabıyık bu skandalı köşesine taşıdı. Karabıyık, Şehir Hastanesi’nde ameliyathanede büyük bir skandal yaşandığını aktardı.

Bu iddialara göre, ameliyata alınan hastaların, ameliyat masasındaki elektrik kaçağı nedeniyle çarpılarak yandığına dair bilgiler paylaşıldı.

Bu kaçak elektrik sebebiyle 3 hastanın yandığı, 1 hastanın ise yoğun bakıma alındığı bildirildi. 63 ameliyathanesi bulunsa da 18’i faal olarak hizmete giren hastanede, faal ameliyathane sayısının bir süre önce 35’e çıkarıldığı ve elektrik sıkıntısının bundan sonra ortaya çıktığı iddia edildi.

İddialara göre; ameliyatlar bir süre durmuştu. Yaklaşık 2 hafta önce cumartesi günü gece saat 01.00’de Sağlık Bakanlığından 30 adet ameliyathane masası gönderilmiş ve ameliyatlar tekrar başlamıştı ancak elektrik kaçığı nedeniyle yanma vakaları kendini yinelemişti.

Konuyla ilgili hastane yönetimi tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Sağlık Bakanlığı’nın soruşturma açıp açmayacağı ise merakla bekleniyor.

kocaeli-sehir-hastanesi.jpg

İlgili Haberler
İstanbul Tabip Odası uyuzla ilgili SGK ve hastanelerdeki skandalları açıkladı
SGK ve tüm hastanelerde yeni dönem 'Yılların sorunu artık tarih olacak'
Hastanede kayıt dışı estetik ameliyatı: 2'si doktor, 8 kişi gözaltında
Hastanede kayıt dışı estetik ameliyatı: 2'si doktor, 8 kişi gözaltında
Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
IŞİD militanları Kongo'da 14 çiftçiyi öldürdü Dünya
IŞİD militanları Kongo'da 14 çiftçiyi öldürdü
Çocuğun ateşi nasıl düşürülür? Sağlık
Çocuğun ateşi nasıl düşürülür?
İstanbul Valisi'nden evsizler için önemli talimat Gündem
İstanbul Valisi'nden evsizler için önemli talimat
O mantar kansere umut ışığı mı Sağlık
O mantar kansere umut ışığı mı
Gaziosmanpaşa'da operasyon: Çok sayıda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi Gündem
Gaziosmanpaşa'da operasyon: Çok sayıda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
170 bin lirasını bankaya yatıran bakın ne kadar kazanıyor Ekonomi
170 bin lirasını bankaya yatıran bakın ne kadar kazanıyor
Osmanlı padişahları gerçekte böyle mi görünüyorlardı Yaşam
Osmanlı padişahları gerçekte böyle mi görünüyorlardı