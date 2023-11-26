Ameliyat masasına yatanda yanıklar oluşuyor. Hastanede skandallar bitmiyor

Kocaeli’de yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen ve 25 yıl sonra devlete aktarılacak olan Şehir Hastanesi’yle ilgili skandallar bitmek bilmiyor.

Daha önce, kadrolarının yetersizliği, fiziksel imkanlarının sınırlılığı, yatak kapasitesinin söylenenden çok daha az oluşu gibi sebeplerle çok eleştirilen Kocaeli Şehir Hastanesi bu sefer de çok konuşulacak bir iddiayla gündeme geldi.

Kocaeli Barış Gazetesi’nden Yılmaz Karabıyık bu skandalı köşesine taşıdı. Karabıyık, Şehir Hastanesi’nde ameliyathanede büyük bir skandal yaşandığını aktardı.

Bu iddialara göre, ameliyata alınan hastaların, ameliyat masasındaki elektrik kaçağı nedeniyle çarpılarak yandığına dair bilgiler paylaşıldı.

Bu kaçak elektrik sebebiyle 3 hastanın yandığı, 1 hastanın ise yoğun bakıma alındığı bildirildi. 63 ameliyathanesi bulunsa da 18’i faal olarak hizmete giren hastanede, faal ameliyathane sayısının bir süre önce 35’e çıkarıldığı ve elektrik sıkıntısının bundan sonra ortaya çıktığı iddia edildi.

İddialara göre; ameliyatlar bir süre durmuştu. Yaklaşık 2 hafta önce cumartesi günü gece saat 01.00’de Sağlık Bakanlığından 30 adet ameliyathane masası gönderilmiş ve ameliyatlar tekrar başlamıştı ancak elektrik kaçığı nedeniyle yanma vakaları kendini yinelemişti.

Konuyla ilgili hastane yönetimi tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Sağlık Bakanlığı’nın soruşturma açıp açmayacağı ise merakla bekleniyor.