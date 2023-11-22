Hastanede kayıt dışı estetik ameliyatı: 2'si doktor, 8 kişi gözaltında

Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi'nde kayıt dışı burun estetiği yapıp hastalardan para aldığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 2'si doktor, 8'e yükseldi.

KAYNAK: DHA
Hastanede kayıt dışı estetik ameliyatı: 2'si doktor, 8 kişi gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda operasyon kapsamında sabah saatlerinde Bismil Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz doktorları R.A. ile H.S., tıbbi sekreter olarak görev yapan E.Ö. ve E.A., gözaltına alındı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İstanbul ve Diyarbakır'da gözaltına alınan B.Ö., M.E., M.A., ve B.E., de emniyete götürüldü.

Polis tarafından gözaltına alınan doktorlar R.A., H.S. ile tıbbı sekreterler E.Ö. ve E.A. ile birlikte B.Ö., M.E., M.A. ve B.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınacakların sayısının artacağı belirtildi.

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