Uzmanı ameliyatsız bölgesel incelme yöntemlerini açıkladı

DHA’nın haberine göre; Ameliyatsız bölgesel incelme uygulamalarının hiçbir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ağrısız ve acısız olması sebebiyle çok fazla tercih edildiğini söyleyen Dr. Elif İnaç şu ifadeleri kullandı:

“Etkinliği kişiden kişiye ve kullanılan yönteme bağlı olarak değişen ameliyatsız bölgesel incelmenin, bu işte tecrübeli olan bir uzman tarafından yapılması önemlidir. Ameliyatsız bölgesel incelme yöntemleri, sağlıklı bir beslenme düzeni ve düzenli egzersiz programı gibi diğer yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenerek daha uzun süreli ve sağlıklı bir etki sağlar”

“YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİYLE DESTEKLENEREK DAHA UZUN SÜRELİ VE SAĞLIKLI BİR ETKİ SAĞLAR”

Dr. İnaç, “Bölgesel fazlalıklar için uygulanan ameliyatsız bölgesel incelme uygulamaları hiçbir cerrahi müdahaleye gerek kalmaması, kalıcı olması, ağrısız ve acısız olması, çevresindeki doku ve organları etkilememesi gibi avantajları sebebiyle çok fazla tercih ediliyor. Ameliyatsız bölgesel incelme, cerrahi olmayan yöntemlerle bölgesel yağlanma problemlerini çözmek amacıyla yapılan bir dizi uygulamayı ifade eder. Bu uygulamalar arasında lipoliz, radyofrekans, kavitasyon, lazer lipoliz, soğuk lipoliz, vakum terapi, lenf drenaj ve masaj gibi yöntemler yer alır. Birçok farklı şekilde uygulanabilen bu yöntemler kişilerin estetik kaygılarını azaltarak gerçekten tatmin edici sonuçlar yaratabilir. Etkinliği kişiden kişiye ve kullanılan yönteme bağlı olarak değişen ameliyatsız bölgesel incelmenin, bu işte tecrübeli olan bir uzman tarafından yapılması önemlidir. Ameliyatsız bölgesel incelme yöntemleri, sağlıklı bir beslenme düzeni ve düzenli egzersiz programı gibi diğer yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenerek daha uzun süreli ve sağlıklı bir etki sağlar” diye konuştu.

BÖLGESEL İNCELME UYGULAMALARINI SIRALADI

Dr. İnaç, ameliyatsız bölgesel incelme uygulamaları ve çalışma prensipleri ile ilgili de, “Lipoliz, bölgesel yağlanma problemlerini çözmek için yağ hücrelerini eritmek amacıyla vücuda özel bir enjeksiyon yöntemiyle ilaç verilmesidir. Radyofrekans yöntemi, deri altındaki yağ hücrelerini ısıtarak eritmeyi hedefler. Kavitasyon, ultrason dalgaları ile yağ hücrelerini titreterek parçalamayı hedefler. Lazer lipoliz yöntemi, lazer ışınları ile yağ hücrelerini eritmeyi amaçlar. Soğuk lipoliz ise yağ hücrelerini dondurarak vücuttan atılmalarını sağlar ve en sık tercih edilen uygulamadır. Uygulama öncesinde kişinin sağlık durumu ve uygulama alanı gibi faktörler dikkate alınarak kişiye özel bir tedavi programı uygulanmalıdır. Tüm bu işlemler bir uzmanın gözetiminde yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.