Amerika bu yılki petrol fiyatları tahminini aşağı çekti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) bu yıla ilişkin hem Brent petrol hem de WTI Teksas türü petrolün fiyatını revize etti. Brent tipi petrol fiyatı tahminini yaklaşık 7 dolar birden aşağı çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), "Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin Nisan başında aldığı günlük 1,2 milyon varillik kesintinin fiyat artışlarını desteklediği ancak zayıf küresel ekonomik verilerin, bankacılık sektörü ile ilgili devam eden risk algısının ve enflasyon endişelerinin petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı artırdığı belirtildi.

Bu kapsamda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 78,05 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam bir önceki raporda 85,01 dolardı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl için 73,62 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı bir önceki raporda 79,24 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 74,47 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 69,47 dolar olması bekleniyor.