Amerika oyuna girecek mi?

İsrail'i ikmal çabalarına aşina olan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail'in İran ile dört günlük savaştan sonra balistik füze önleyicilerini hızlı bir şekilde kullandığını Middle East Eye yayın organına söylemiş.

Çok doğal olarak adını açıklamayan bu yetkili, ABD hükümetinin bazı kesimlerinde, ABD'nin İran'a yönelik doğrudan saldırısının, küresel füze önleyici stoku "korkunç" bir seviyeye düşmüş olan İsrail'e karşı daha büyük bir misillemeye yol açabileceğine dair endişeler olduğunu söyledi.

İsrail üç katmanlı bir hava savunma sistemine güveniyor ve İran'ın saldırıları en sofistike savunmalarına meydan okuyor.

Demir Kubbe, Hamas ve Hizbullah gibi gruplar tarafından ateşlenen kısa menzilli roketleri ve insansız hava araçlarını durdurmak için kullanılır. İkinci seviye, bazı balistik füzelerle birlikte daha ağır roketleri durdurabilen David's Sling'dir. Arrow 2 ve 3 sistemleri balistik füzeleri düşürmek için kullanılır, ikincisi egzoatmosferik, hipersonik füzeleri vurabilir.

Arrow sistemlerini yenilemek İsrail için çok yıllık bir sorun olabilir

Kısacası, demir kubbe sistemindeki füze tespit ve imha sistemleri, için tehlike açıktır. Böyle giderse, yerine yenilerini koymak mümkün olmayabilir”

Yani haberde adı geçmeyen yetkili diyor ki eğer İran Tedbir almışsa ve yeterince füzesi varsa, o demir kubbe diye her gün övündükleri kalkan her an yerle yeksan olabilir.

İran bu konuda hazırlıklıdır diye düşünüyorum, zorluk çıkaracağını da ilk günden gösterdi. Ama yeterli stoku ve tedbiri kesinlikle vardır diyemiyorum. Ellerinden gelen hazırlığı yapmışlardır belki ama ellerinden gelenin muhatabı her an İsrail yerine ABD olabilir elbette.

O zaman nere kadar bu hazırlıkların kıymeti olur o da ciddi soru işareti. Dahası İran tipik Ortadoğu kafası ile iş yapan bir ülke o nedenle de ne kadar gelişmiş silahlara sahip olursa olsun, mutlu bir halkı olmadığında bunların bir karşılı olmayabiliyor.

Yani ülkesinde yaşayan çok mutsuz büyük çoğunluk her an İsrail adına İran’ı gammazlayabilir gibi. İran yeterince hazırlıklı olsa da, ülkesinde yaşayan insanların hayatlarını korumak ve onları gerektiği savunmak konusunda yeterli niyeti olduğuna dair üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırabilmiş değil.

Zaten bölgenin geri kalanına rejim ve mezhep ithal etmek konusundaki gayretlerinden ötürü de bir sabıkası var. Rejim konusunda çok sert karşılık almasa da yönetiminin mezhebi farklılığı nedeni ile oldukça büyük tepki alıyor. Bunları yaparken dünyanın bir çok ülkesi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kullandığı da biliniyor. O sebeple de bölgede, din eksenli oluşan kırılmalarda da yalnız kalması muhtemel.

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz kaynaklarının olduğu bu bölgede genellikle halkın sefaleti alışıldık olsa da o halkların yaşadıkları ülkelerin yönetimlerine sadakat göstermesi pek alışıldık değil. Çünkü sefalet içinde zenginlere karşı bağlılık sık görülen ve beklenen bir durum deği öncelikle, dahası bu bir erdem bile değil.

Zaten bunun en basit örneğini İsrail’in saldırılarında gördük ve görüyoruz. İsrail İran’a saldırırken eliyle koymuş gibi buldu hedefleri, elbette bu bir teknolojik başarıya da işaret edebilir ama İran içinde İsrail’in taleplerini yerine getirmek konusunda gönüllü olacak çok kişinin olduğuna da işaret edebilir.

Silahlar kilometrelerce mesafeden ülkeleri döverken iki şey dikkat çekti aslında birisi, her iki ülkenin yıkılmışlık ve ölüm oranları idi. Diğeri ise Ortadoğu’da birbirine karışan kimin kimden yana olduğu meselesi idi. İran’da ki sığınaklar neredeyse kimseyi koruyamazken, İran’ın füzeleri demir kubbeyi aşsa bile sığınakları aşamıyordu.

İşte bu da rejimlerle o rejimlerde yaşayan insanların ilişkilerini gösteriyordu bir kez daha. Üzerine bir de Ortadoğu’nun bir çok emirlikle krallığının İsrail’e destek verdiği bilgileri düşüyor ajanslara. Eğer o bilgiler de doğru ise savaşın tek bilinmeyeni ve beklenmeyeni İran şu ana kadar. İran 2000 yıllık geleneği ile kendi halkı hariç hemen her şeyi önemseyerek bir hazırlık yapmıştır bence. Ama kendi halkını ihmal ettiğinde kapı kilit tutmayabilir…