Amerikalı eylemciler İsrail'e silah taşıyacak geminin çıkışına izin vermiyor

Amerika'da Filistin’i destekleyen eylemciler Washington'da bulunan Tacoma Limanı'nda İsrail’e silah taşıyacak olan gemiye girişleri bloke etti. Gemi, eylemcilerin yüzünden limandan kalkamıyor.
06 Kasım 2023 Pazartesi
Amerika'da Filistin’i destekleyen eylemciler Washington'da bulunan Tacoma Limanı'nda İsrail’e silah taşıyacak olan gemiye girişleri bloke etti. Gemi, eylemcilerin yüzünden limandan kalkamıyor.
Amerika'da Filistin’i destekleyen eylemciler Washington'da bulunan Tacoma Limanı'nda İsrail’e silah taşıyacak olan gemiye girişleri bloke etti. Gemi, eylemcilerin yüzünden limandan kalkamıyor.