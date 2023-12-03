Amerikalı Müslümanlar'dan Biden karşıtı kampanya

ABD'de yaşayan Müslümanlar, İsrail'in Gazze saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle "#BideniTerket" adlı bir kampanya başlattı.

KAYNAK: AA
Amerikalı Müslümanlar'dan Biden karşıtı kampanya

Michigan eyaletinde bir araya gelen bir Müslüman grubu, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki çekişmeli yarışın beklendiği Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada ve Pennsylvania eyaletlerinde Biden'a karşı bir seçim kampanyası yürütmeye karar verdi.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin haberine göre, Kampanya organizatörlerinden yapılan açıklamada,

"#AbandonBiden kampanyası, yaklaşan 2024 başkanlık seçimlerinde, ‘ateşkes çağrısında ve Filistin'deki masumları koruma konusundaki isteksizliği’ nedeniyle Başkan Biden’a verilen desteği geri çekme çalışmasıdır" ifadesi kullanıldı.

Çekişmeli eyaletlerde Biden'a karşı çalışacaklar

Açıklamada ayrıca, Müslüman liderlerin, çekişmeli eyaletlerde Biden’in seçimleri kaybetmesi için birlikte çalışacağı aktarıldı.

Axios’a konuşan organizatörlerden Ceylani Hüseyin, kampanyalarının ağırlıklı olarak sosyal medya odaklı yürütüleceğini belirtti.

"Trump yeniden seçilse de Demokratlar iyi düşünmeli"

Hüseyin, Biden’i desteklememenin “ırkçı yaklaşımı” olan eski Başkan Donald Trump’ın yeniden seçilmesine yol açabileceğinin farkında olduklarını belirterek,

"Kararımızın, önümüzdeki dört yıl içinde, bize daha zor zamanlar geçireceğinin farkındayız. Ancak, bunun bize kendimizi yeniden toparlama şansı vereceğine, aynı zamanda Demokratların da oylarımızı isteyip istemediklerini düşünmek için zaman tanıyacağına inanıyoruz" dedi.

Müslüman seçmenin küçük bir kısmı bile seçimin kaderini değiştirebilir

Söz konusu eyaletlerdeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarını ve Müslüman-Arap seçmen sayılarını değerlendiren Axios, Müslüman seçmenlerin küçük bir kısmının bile Biden karşıtı bloğa geçmesi halinde, Demokratların işinin bu eyaletlerin bazılarında çok zorlaşacağı bilgisini paylaştı.

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