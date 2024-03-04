Amerikalılar Biden'ın akıl sağlığından şüphe duyuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Amerikalılar Biden'ın akıl sağlığından şüphe duyuyor
ABD'de yapılan bir ankete göre, Amerikalıların %63'ü, Başkan Joe Biden'ın akıl sağlığının iyi olduğunu düşünmediklerini belirtti.

Yapılan ankete göre, Amerikalıların %63'ü, Başkan Joe Biden'ın akıl sağlığı konusunda şüpheli olduğunu belirtti.

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TRUMP’A DAHA ÇOK GÜVENİYORLAR

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi tarafından gerçekleştirilen anket çalışmasında, 18 yaş ve üzerindeki 1102 katılımcıya "Joe Biden'ın başkan olarak etkili bir şekilde görev yapabilmesi için akıl sağlığına ne kadar güveniyorsunuz?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 63'ü, Başkan Biden'ın akıl sağlığından şüphe duyduklarını belirtirken, yüzde 20'si akıl sağlığına güvendikleri, yüzde 17'si ise biraz güvendiklerini aktardı.

Aynı ankette eski Başkan Donald Trump için de benzer bir soru soruldu ve ankete katılanların yüzde 57'si, Trump'ın akıl sağlığından şüpheli olduklarını belirtti. Ankete katılan katılımcıların yüzde 28'i Trump'a güvendiklerini, yüzde 15'i ise biraz güvendiklerini aktardı.

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Ayrıca ankete katılanların yüzde 67'si, Biden'ın başkanlık döneminde İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin politikalarını onaylamadığını söyledi, yüzde 31'i ise onayladığını belirtti.

Biden'ın doktoru ise sağlık durumunda endişelenecek bir şey olmadığını açıkladı.

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