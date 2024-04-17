Amerika'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. Rüya takım kuruldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Amerika'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. Rüya takım kuruldu
Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için ABD Milli Erkek Milli Takımı'nın açıkladığı 12 kişilik kadro rakiplere korku saldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluğu hedefleyen ABD Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Başantrenör Grant Hill yönetimindeki milli takımın kadrosunda üç olimpiyat şampiyonluğu bulunan Kevin Durant ile NBA'de tüm zamanların sayı kralı olan LeBron James de yer alıyor.

ABD Erkek Basketbol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda şu oyuncular var:

Bam Adebayo (Miami Heat), Kevin Durant, Devin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), LeBron James, Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday, Jayson Tatum (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

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