Altay Bayındır'dan çıldırtan imza

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Altay Bayındır'dan çıldırtan imza
Manchester United'da istediğini bulamayan Altay Bayındır kararını verdi.

Sezon başında gittiği Premier Lig ekibi Manchester United’da bir türlü süre bulmayı başaramayan Altay Bayındır’dan flaş bir karar geldi.

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Sezon sonunda Uğurcan Çakır ile yolların ayrılması beklenen Trabzonspor onun yerini Altay Bayındır ile dolduracak.

Altay Bayındır’ın olası bir ayrılığına sıcak bakan Kırmızı Şeytanlar’ın bonservis bedeli olarak talebi ise 3 milyon euro.

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Bu sezon Manchester United formasıyla sadece 1 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 2 gol gördü.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ın bu kararı sarı-lacivertli taraftarlarda tepkilere neden oldu.

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