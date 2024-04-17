Jorge Jesus'un 34 maçlık tarihi serisi bitti. Ancak böyle yenilirdi

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Jorge Jesus'un 34 maçlık tarihi serisi bitti. Ancak böyle yenilirdi
Al Ain'e 4-2'lik skorla yenilen Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal'in 34 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Jesus'un ekibinin yediği 4 golün 3'ü penaltıdan geldi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'un tarihi serisi sona erdi.

Asya Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain ile karşı karşıya gelen Al Hilal sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Arjantinli efsane Hernan Crespo'nun çalıştırdığı Al Ain'in gollerinden 3'ü penaltıdan geldi. Soufiane Rahimi 2'si penaltıdan 3 gol attı, Alejandro Romero ona eşlik etti.

Jorge Jesus'un ekibinin sayılarını ise Malcom ve Salem Al-Dawsari kaydetti.

Bu skorun ardından Jorge Jesus ve öğrencilerinin 34 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Nisan Salı günü oynanacak.

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