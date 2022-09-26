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Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela' bebeğe kavuştu

Ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe ikinci bebeklerine kavuştu. Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu düştü.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 16:43
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Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği dünyaya geldi

Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela' bebeğe kavuştu
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Ünlü futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. 

Mutlu evliliklerinden 2020 yılında Eda adında bir kızları olan çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi.

Özil sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.

Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu düştü.

Ünlü futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni yağdı.
 

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