Mesut Özil ve Amine Gülşe 'Ela' bebeğe kavuştu

Ünlü futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
Mutlu evliliklerinden 2020 yılında Eda adında bir kızları olan çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi.
Özil sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.
Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu düştü.
Ünlü futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni yağdı.
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