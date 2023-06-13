Ana haber sunucusu canlı yayında protesto için soyundu: Hatay'ın sesi duyulsun istiyorum

Hatay'da yayın yapan HRT Akdeniz TV’de Ana Haber sunucusu Ali Yolcu, canlı yayında soyundu. Yolcu, "Hükümet bizi duysun, muhalefet bizi duysun. Soyunuyorum çünkü yayılsın bu video sosyal medyada, Hatay’ın sesi duyulsun istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ana haber sunucusu canlı yayında protesto için soyundu: Hatay'ın sesi duyulsun istiyorum

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin en büyük hasarı verdiği kent olan Hatay'da yayın yapan yerel HRT Akdeniz TV’nin ana haber sunucusu Ali Yolcu, canlı yayında soyundu.

Ana haberde "Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın, bir protesto yapacağım" diyerek söze başlayan Ali Yolcu, soyunmaya başladı.

Yolcu, "Arapça söyledik, Türkçe söyledik, Kürtçe söyledik duymadılar. Hükümet bizi duysun, muhalefet bizi duysun. Soyunuyorum çünkü yayılsın bu video sosyal medyada, Hatay’ın sesi duyulsun istiyorum. Bunu Hatay için yapıyorum, belki sesimizi duyarlar böylece, çünkü duymadılar." diye konuştu.

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