Lütfü Savaş, Hatay'ın deprem sonrası son durumunu açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerinden üzerinden 4 ay 21 gün geçti. Bayrama kanser riski, sinek, haşere, fare ve yılanların gölgesinde giren Hatay’daki son durumu Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş anlattı.

T24’e konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem bölgesi Hatay’daki son durumu anlattı.

“İŞ YÜKÜMÜZ 12 KAT ARTTI”

Büyükşehir Belediyesi’nin gelirler bakımından zor durumda olduğunu söyleyen Lütfü Savaş; ”İller Bankası’ndan şu ana kadar 15 milyon lira geldi. Buna karşın iş yükümüz 12 kat attı. Cumhurbaşkanı kararıyla son iki yıldaki araç sayımız tasarruf tedbirleri kapsamında 103’ten 65 araca düştü” dedi.

50 BİN BİNA DAHA YIKIMI BEKLİYOR

Hatay’da yıkılan ve ağır hasar gören bina sayısının 96 bin 654 bina olduğunu ifade eden Savaş, 50 bin binanın daha yıkım beklediğini, yıkım ihalesini alan firmaların usulüne göre çalışmadığını belirterek kanser riski taşıyan asbest sorununa dikkati çekti. Savaş’ın verdiği bilgilere göre şehir merkezinin nüfusu 3'te 1 oranında azaldı. Buna karşın bazı ilçelerin nüfusu arttı. Örneğin Reyhanlı'nın nüfusu 95 binden 435 bine çıktı.

“ALTYAPI VE SU SORUNU VAR”

“Bütün bunların alt yapı ve su sorunu demek” olduğunu ifade eden Savaş “İller Bankası'ndan şu ana kadar sadece 15 milyon lira geldi. Gelirlerimiz azaldı. Örneğin 634 bin olan Hatsu abone sayısı 634 binden 255 bine düştü” diye konuştu.

“MECLİS’TEN YASA ÇIKMAZSA FATURALI TAHSİL ETMEK ZORUNDAYIZ”

4 ay boyunca depremzedelere su faturası göndermediklerini ama dördüncü aydan sonra göndermek zorunda kaldıklarını belirten Savaş “Faturaların ödenmemesi konusunda Meclis’ten bir yasa çıkmalı. Aksi durumda faturaları tahsil etmek zorundayız” dedi.

“BİR ÇOCUK YILAN SOKMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ”

Çadır ve konteyner kentlerde kanalizasyon çukurları açtıklarını ama bunların da sinek üremesine neden olduğunu belirten Belediye Başkanı Savaş, “İnsanlar çadırlarda tedirgin yaşıyorlar. Mesela Hatay Arsuz'da bir çocuk yılan sokması nedeniyle hayatını kaybetti bir buçuk ay önce” ifadelerini kullandı.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımcı davranmadığı belirten Savaş, yeni Bakan Mehmet Özhaseki’nin daha yapıcı olacağına inandığını söyledi.

Savaş, Bakan Özhaseki’nin belediye başkanlarıyla Pazar günü yüz yüze görüşeceği bilgisini de verdi. Bakan’a yeni yapılaşmanın tarım arazileri ve zeytinliklerin olduğu bölgelerde olmaması gerektiğini, Belediye İmar Daire Başkanlığı ve Mimarlar Odası’nın da sürece dahil edilmesi gerektiğini söyleyeceğini belirtti.