Anadolu Ateşi 24 yaşında

AA

Bugüne kadar 85 ülkede, 3 bin 500 gösteri ile 20 milyonu aşkın sanatsever tarafından izlenen dans topluluğu, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek modern standartlarda kültürel bir şölene imza attı.

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, gösteri öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dans topluluğunun 24 yıl devam etmesinin kolay olmadığını söyledi.

Erdoğan, 24 yılda dünyanın her yerinde Türkiye'yi tanıttıklarını ve tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bugün bizim için özel bir gün. Bugün sahnede Anadolu halkının 6 kuşağı yer alacak. Yani 3 yaşındaki dansçımızdan 60 yaşındakine kadar herkesi göreceksiniz. Bugüne özel koreografiler var. Başlamadan önce seyircilerimizle tarihimizi paylaşacağız. 24 yılda neler yaptık onları anlatacağız." dedi.

Dans topluluğunun yapısının dinamik olarak devam ettiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Türkiye sahnelerinde ki bugün AKM'de, dünyanın en güzel sahnelerinden biri burası, hem de şubat ayından dünya turnesi devam ediyor. 14 okulda öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz, 2 bine yakın öğrencimiz var. Bu toplulukla 24 yılda binlerce insan sahneye çıktı, dans etti. Bu büyük aile hep bir arada kendini geliştirdi ve sanat adına birçok şey yaptı. Türkiye'yi de layıkıyla dünyada temsil etti. Okullaşma süreçlerini yurt dışında, Avrupa'da ve ABD'de yapmak istiyoruz. Bu yıl dünyada birkaç Anadolu Ateşi okulu açacağız. Artık bu projeyi yurt dışındaki çocuklar oynasın istiyoruz. En büyük hayalim buydu. En çok bu sene bu hayale yaklaştık."

Türkiye'nin çeşitli yörelerine özgü dans gösterisi gerçekleştiren topluluğa, izleyiciler de alkışlarla eşlik etti. Anadolu Ateşi dans topluluğu, 16 Ocak 2023 itibarıyla her pazartesi AKM'de dans gösterisi yapacak.