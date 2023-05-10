Anadolu Efes'ten depremzede öğrencilere kitap desteği

Anadolu Efes ile Anadolu Vakfının deprem bölgesindeki öğrencilere kitap desteği sağlamayı amaçladığı "Bir Kitap da Sen Getir" projesi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Türk Telekom maçıyla tamamlanacak.

Anadolu Efes'ten depremzede öğrencilere kitap desteği

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, proje kapsamında getirdikleri kitap karşılığında 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Türk Telekom maçını ücretsiz izleyebilecek.

Basketbolseverlerin bu karşılaşma için Sinan Erdem Spor Salonu'na getireceği ilk ve ortaokul seviyesindeki kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfının yönlendirmesiyle afet bölgesindeki okullara ulaştırılacak.

Bugüne kadar on binlerce öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlayan proje, kısa süre önce yaşanan deprem felaketinden etkilenen bölgedeki okullara destek olunmasını sağlayacak.

(AA)

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