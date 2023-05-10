Anadolu Efes'ten depremzede öğrencilere kitap desteği

Anadolu Efes ile Anadolu Vakfının deprem bölgesindeki öğrencilere kitap desteği sağlamayı amaçladığı "Bir Kitap da Sen Getir" projesi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Türk Telekom maçıyla tamamlanacak.