Son dakika... Tonga'da 7.4 büyüklüğünde deprem. Her yerde alarm verildi

Büyük Okyanus'ta yaklaşık 169 adadan oluşan ada ülkesi Tonga yakınlarında, şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeofizik Araştırma Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre deprem sonrası Tsunami alarmı verildi.

Depremin Samoa'nın Apia kentinin 361 kilometre güneybatısıyla, Asau kentinin 315 kilometre güney güneybatısında olduğu belirtildi.

Deprem 218 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Söz konusu depremden sonra Hihifo'nun 71 kilometre kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

BÜYÜK DEPREMLERİN OLDUĞU TONGA NERESİDİR?

Tonga ya da resmî adı ile Tonga Krallığı, Büyük Okyanus'ta yaklaşık 169 adadan oluşan ada ülkesi. Toplam kara yüzölçümü yaklaşık 700 km2 olan ülke, Güney Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık 700.000 km2 büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

2021 itibarıyla nüfusu 104.494 olan ada ülkesinin nüfusunun %70'i başkent Nuku'alofa'nın bulunduğu Tongatapu adasında yaşıyor.

Ülke nüfusunun geri kalanı, ülkedeki 35 adada yaşamakta. Tonga, kuzebatısında Fiji ile Wallis ve Futuna (Fransa), kuzeydoğusunda Samoa, batısında Yeni Kaledonya (Fransa) ile Vanuatu, doğusunda Niue ve güneybatısında Kermadec (Yeni Zelanda) ile sınırlanmış durumda.

Tonga aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğunun bir üyesi.

Tonga sahip olduğu birçok volkanik adası ile birlikte Pasifik ateş çemberi içerisinde yer alıyor. Tonga'nın doğusunda 10.882 m'lik bir derinliğe sahip olan Tonga Çukuru yer almakta.

Burada Pasifik levhası her yıl batı yönünde 15 cm ile 24 cm arasında Avustralya levhası'nın altına girerek yitim zonu oluşturuyor ve bu da büyük depremlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.