Anadolu Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Anadolu Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkiinde, Mustafa Öcal'ın kullandığı cip, Ramazan Özdemir idaresindeki, Ali Beriç yönetimindeki ve Hasan Muslu'nun kullandığı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4 sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emine Öcal ile Hasan Özdemir yaralandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin otoyolun güvenliğini sağlamasının ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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