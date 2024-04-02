Anadolu Otoyolu’nda kamyonlar çarpıştı. Malzemeler yola saçıldı. İstanbul yönünde trafik durdu

Kaza, Anadolu Otoyolu İstanbul yönü Güzeltepe Viyadüğü mevkiinde gerçekleşti. Alaattin E.'nin kullandığı 41 F 6272 plakalı kamyon, Yakup Yaman’ın yönetimindeki 34 YY 1980 plakalı kamyon ve Pir Ö.'nün idaresindeki 61 K 14166 plakalı kamyon birbiriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, inşaat malzemesi taşıyan Alaattin E.'nin kamyonu devrildi.

Olay yerine hızla polis, karayolu ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Alaattin E., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hafif yaralarla ayakta tedavi edildi.

Kaza sonucu aksayan trafik, bir süre sonra tek şeritten sağlanmaya başlandı ve bu durum yol üzerinde araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.