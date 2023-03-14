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Anadolu Otoyolu'nda tır alev topuna döndü: Yangın ağaçlara sıçradı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tır alev topuna döndü. Tırdan yükselen alevler otoyol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 00:31
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Anadolu Otoyolu'nda tır alev topuna döndü: Yangın ağaçlara sıçradı

Anadolu Otoyolu'nda tır alev topuna döndü: Yangın ağaçlara sıçradı
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Yangın, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan tır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Adeta alev topuna dönen tırdaki yangın, otoyolun kenarında bulunan ağaçlara da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Yangın sebebi ile otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. (İHA)

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