Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'yi Çağlayan'a çağırdı: 'Yüreğin yetiyorsa çık karşıma'

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'yi Çağlayan'a çağırdı: 'Yüreğin yetiyorsa çık karşıma'
Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik bylock sözleri nedeniyle yarın hakem karşısına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi; kendisi hakkında FETÖ'nün iletişim uygulaması Bylock kullandığına yönelik sözleri nedeniyle eski hakem, ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ı savcılığa şikayet etmişti.

Ahmet Çakar bu şikayet üzerin 4 Ocak 2024'te Çağlayan'a giderek ifade vermişti. Aradan geçen sürede Ahmet Çakar hakkındaki soruşturmanın davaya dönüştüğü ortaya çıktı.

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Ahmet Çakar bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki telefonunda da resmen bylock tespit edildiği halde, birinde bylock çıktı diğeri temiz deyip millete yalan söylemiş Mehmet Büyükekşi ile ilk duruşmam yarın Çağlayan Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 09.25'te. Hakimin huzurunda yine soracağım. Bylockları niye yükledin ve defalarca kimlerle ve neden irtibat kurdun?" dedi.

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Ahmet Çakar bu mesaj sonrası bir paylaşım daha yaptı ve Mehmet Büyükekşi'ye meydan okudu: "Mehmet Büyükekşi, yüreğin yetiyorsa sen de yarın mahkemeye gel ve karşıma çık. Hakim karşısında suratına soracağım."

NE OLMUŞTU?
Ahmet Çakar Beyaz TV'deki spor programında Büyükekşi'nin Bylock kullandığını iddia etmişti.
Çakar, Büyükekşi'nin bir telefonundan 3 farklı tarihte 12 kez erişim yapıldığını söylemişti. Ahmet Çakar ayrıca Büyükekşi adına kayıtlı diğer telefonda ise 6 farklı tarihte toplam 55 kez ByLock erişimi sağlandığının tespit ettiğini de açıklamıştı.

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