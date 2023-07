Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi AÖF 2. üniversite kayıt tarihleri araştırılırken AÖF 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin neler olduğu merak ediliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi bölümleri neler? AÖF 4 yıllık ve 2 yıllık hangi bölümler var?

İkinci üniversite kayıtları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Sınavsız ikinci üniversiteye kaydolmak isteyen öğrenciler 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi tarihleri arasında yapabilmektedir.

Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ NELER?

Açık öğretim Fakültesi Ön lisans Programları (2 Yıllık)

Uzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

Açık öğretim Fakültesi Lisans Programları (4 Yıllık)

Uzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümleri

1993'te kurulan İktisat Fakültesinde İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler programları vardır. Fakülte bu derslerin yürütülmesi sırasında, basılı ders malzemeleri ve televizyon yayınlarından yararlanmanın ötesinde, İnternet, bilgisayar destekli eğitim, telekonferans gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak bu teknolojilere öğrencilerin de uyumunu sağlamak ve teknolojik etkileşim yaratmak çabası içindedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İktisat (İngilizce)

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren Açıköğretim sisteminin, 1993'te yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. İşletme Fakültesi, yükseköğretimin geniş kesimlere yaygınlaştırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunan bir fakültedir. Fakülte, Açıköğretim sisteminin; TV programları, e-öğrenme, alanında en uzman öğretim üyelerinin özel olarak hazırladığı ders kitapları gibi zengin olanaklarını öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır. Nitelikli ve güncel işletmecilik eğitimini geniş kitlelere yayma yolunda uzun yıllara dayalı bir deneyime sahip olan İşletme Fakültesi, kitaplarını ve eğitim platformlarını, her dönem en güncel bilgilerle dünya ölçeğinde yenilemekte ve uluslararası güncel bilgiyi alan ve bu ülkenin koşullarıyla bağdaştırabilen öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.