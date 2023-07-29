Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi AÖF 2. üniversite kayıt tarihleri araştırılırken AÖF 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin neler olduğu merak ediliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi bölümleri neler? AÖF 4 yıllık ve 2 yıllık hangi bölümler var?
İkinci üniversite kayıtları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Sınavsız ikinci üniversiteye kaydolmak isteyen öğrenciler 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi tarihleri arasında yapabilmektedir.
Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ NELER?
Açık öğretim Fakültesi Ön lisans Programları (2 Yıllık)
Uzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
- Web Tasarımı ve Kodlama
Açık öğretim Fakültesi Lisans Programları (4 Yıllık)
Uzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.
- Görsel İletişim Tasarımı
- Felsefe
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyal Hizmet
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümleri
1993'te kurulan İktisat Fakültesinde İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler programları vardır. Fakülte bu derslerin yürütülmesi sırasında, basılı ders malzemeleri ve televizyon yayınlarından yararlanmanın ötesinde, İnternet, bilgisayar destekli eğitim, telekonferans gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak bu teknolojilere öğrencilerin de uyumunu sağlamak ve teknolojik etkileşim yaratmak çabası içindedir.
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İktisat
- İktisat (İngilizce)
- Maliye
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren Açıköğretim sisteminin, 1993'te yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. İşletme Fakültesi, yükseköğretimin geniş kesimlere yaygınlaştırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunan bir fakültedir. Fakülte, Açıköğretim sisteminin; TV programları, e-öğrenme, alanında en uzman öğretim üyelerinin özel olarak hazırladığı ders kitapları gibi zengin olanaklarını öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır. Nitelikli ve güncel işletmecilik eğitimini geniş kitlelere yayma yolunda uzun yıllara dayalı bir deneyime sahip olan İşletme Fakültesi, kitaplarını ve eğitim platformlarını, her dönem en güncel bilgilerle dünya ölçeğinde yenilemekte ve uluslararası güncel bilgiyi alan ve bu ülkenin koşullarıyla bağdaştırabilen öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
- Havacılık Yönetimi
- İşletme
- İşletme (İngilizce)
- Turizm İşletmeciliği
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik