Ananasın kabuğu yararlı mı

Ananas kabuklarını her gün içtiğimizde sağlığımız için birçok faydası oluyor. İşte her gün içilen ananas kabuğunun sağlığımıza kattığı yararlar…

Toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

Ananasın kabuğunu çöpe atmak, en etkili doğal temizleyici ve idrar söktürücü maddelerden birini kaçırmak demektir. Genel olarak söylemek gerekirse, ananasın temizleyici ve idrar söktürücü özellikleri ön plandadır. Ayrıca, ananasın kalorisi çok düşüktür. 100 gram taze ananasta sadece 70 kalori bulunur ve size bol miktarda lif verir. Ayrıca, akciğerlerdeki veya vücudun başka bölgelerindeki ödemleri azaltmak için çok etkilidir.

ANANAS KABUĞUNU KAYNATIP İÇEBİLİRSİNİZ.

Orta boy bir ananasın kabuğunu 1 litre su ile kaynatın ve her sabah aç karnına bu suyu için. Ananas çayına limon veya maydanoz da ilave edebilirsiniz. Düzenli içtiğinizde faydasını kısa sürede hissedeceksiniz. Ananasın temizleyici özellikleri, vücudunuzu toksik veya zararlı olabilecek maddelerden korur.

Böbrek taşlarını dökmeye yardımcı olur Ayrıca, güçlü bir idrar söktürücü olduğu için, idrar veya dışkı yoluyla vücuttaki zararlı maddeleri atabilirsiniz. Uzmanlar böbrek taşlarını dökmek için ananas içmenizi öneriyor. Oldukça basit ve çok sağlıklı bir yöntem olan ananas kabuğu sayesinde birçok kişi doğal yollarla kilo vermektedir.