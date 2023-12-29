Anasının gözü deyimi ne anlama geliyor?

Anasının gözü deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin kişisel özelliklerini anlatmaya çalışırken ne kadar hileci, kurnaz, çok açık göz, çıkarcı, hin oğlu hin anlamında kullanılan bir deyimdir.

Aslında kendisine yapılan her şeyin farkında olan, kurnaz, işi bilen ve açık kollayan birileri için de kullanılan bu deyimle kişinin safa yattığı aktarılmaya çalışılır.

ANASININ GÖZÜ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ne anasının gözüymüş ya iki dakikada çözdü olayı."

"Anasının gözü kadın yemek tarifini vermemek için beni nasıl da oyaladı..."