Anason bitkisi Astım nefes darlığı ve bronşitte iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Anason bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Anason diğer ismiyle anis bitkisinin nefes darlığı ve bronşitte kadar birçok hastalığa iyi geldiğinin altı çizildi.

ASTIM BRONŞİT NEDİR?

Astım, hava yollarının çevresindeki kasların gerilmesine ve hava yollarının daralmasına neden olan şişmeye neden olan iltihaplı bir durumdur. Birlikte ortaya çıktığında, bu duruma astım bronşit denir.

Her soluduğunuzda hava burnunuza ve ağzınıza girer. Boğazınızdan aşağı iner ve bronşiyal tüpler adı verilen bir dizi hava geçiş yoluna akar. Bu tüplerin havanın ciğerlerinize ulaşması için açık olması gerekir; burada oksijenin vücudunuzdaki dokulara taşınması için kana aktarılır.

Hava yolları iltihaplanırsa hava, ciğerlerinize gitmekte zorlanır. Daha az hava girdiğinde, nefes darlığı hissedebilirsiniz. Sıkıştırılmış geçit yollarından daha fazla oksijen almak amacıyla hırıldayarak nefes alıp öksürebilirsiniz.

Bronşit ve astım iki iltihaplı hava yolu durumudur. Akut bronşit, seyri başladıktan sonra genellikle kendiliğinden iyileşen hava yollarının astarının iltihabıdır. Viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Uzun süreli olan kronik bronşit, sigara dumanı, toz veya kimyasallar gibi çevresel tahriş edici maddelere uzun süre maruz kalmasıyla tetiklenebilir.

ANASON BİTKİSİ NEDİR?

Vatanı Asya'dır. Maydanozgillerden; yarım metre kadar yükseklikte bir bitkidir. Yaprakları yuvarlak ve böbrek eklindedir. Çiçekleri beyazdır; meyveleri küçüktür.

Meyvelerinde "Anethol" vardır. Kokucu ve yakıcı lezzettedir. Temmuz ve ağustos aylarında toplanır.

ANASON BİTKİSİNİN ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda kullanıldığı zaman uyuşukluk verir. Aybaş kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Ancak Aybaşı kanamaları ve hamilelik döneminde kullanılmaması önerildi.