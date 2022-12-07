Göz bebeklerine mavi dövme yaptırdı. Hayatının kabusunu yaşadı

32 yaşındaki hukuk öğrencisi Anaya Peterson göz bebeklerine mavi dövme yaptırdı.

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Avustralyalı model Amber Luke'den ilham alan ve kendi göz bebeklerine dövme yaptıran Peterson, yaşadığı sorunlar nedeniyle görüşünü tamamen kaybedebileceğini açıkladı.

Peterson şöyle dedi:

İlk başta sadece bir gözüme dövme yaptıracaktım, çünkü kör olursam en azından diğer gözüm olur diye düşündüm. Buna bağlı kalmalıydım. Kızım dövmeyi yaptırmamı istememişti ve 'Ya kör olursan?' demişti. O buna hiç katılmıyordu.

Artık 20/20 vizyonum yok. Uzaktan bakıldığında yüz hatlarını göremiyorum. Gözbebeklerime dövme yaptırmasaydım, bu sorunu yaşamıyor olurdum. Bugün bile gözlerimde uçuşan cisimlerle uyandım. Bu oldukça tehlikeli. Gözlerindeki dövme mürekkebini çıkaramadığı için bu sorunu her zaman yaşayacak.

Ancak üzücü dövme öyküsünün o kadar sert bir başlangıcı yoktu. Temmuz 2020'de sağ gözüne mavi dövme yaptıktan sonra aylarca hiçbir komplikasyon yaşamadı. Biraz kuruluk ve baş ağrısı çekmesine rağmen, o yılın Aralık ayında sol göz küresine mor dövme yaptırmayı seçti. Bir gün, "Mike Tyson ile beş raunt" gitmiş gibi görünen inanılmaz derecede şişmiş göz kapakları ile uyandı. Semptomlar kötüleştikçe hastaneye gitmeye karar verdi ve burada doktorlar ona üç gün boyunca damardan ilaç verdi ve sorunlu gözünden biyopsi aldı.

Dürüst olmak gerekirse sadece evde televizyon izlemek istedim. Bunu kelimelere dökemiyorum bile. Hiç hoş değildi. Geçmek travmatize ediciydi. Sadece 'Göz dövmesini tekrar yapmayacağım' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bunu kesinlikle bir daha yapmayacağım.

Vücut modifikasyon meraklısı hastaneden "iyileşmek için" ayrıldı, ancak ilk etapta gözlerinin beyazına dövme yapma kararından pişmanlık duyuyor. Bir nevi dışarıdan iyileştim. Sorun sadece içeride. Temelde kör olmanın eşiğindeyim” dedi.