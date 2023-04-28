Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal: Kadın-erkek eşitliği hurafedir

İstanbul 8'inci Aile Mahkemesi, Medeni Kanunu’nda bulunan “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir” düzenlemesinin iptali amacıyla AYM'ye başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Medeni Kanun'un 187. Maddesi'nde yer alan hükmün iptaline karar verdi. Kararda, “Anayasa'ya göre kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, ailenin de ‘eşler arasında eşitliğe dayandığı” kaydedildi.

Karşı oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal, gerekçesini 4.5 sayfalık bir metinle anlattı. Topal, "Kadın-erkek eşitliği modern hurafelerden biridir" dedi.

“Kadın ve erkeğin anatomik, fizyolojik, psikolojik ve cinsiyet farklılıkları sosyal anlamda da eşitliği imkansız kılan bir özelliğe sahiptir. Kısacası kadın erkek arasında yaratılış gerçekliği olarak yapısal eşitsizlik vardır. Bu durum genel olarak toplumda konumları itibarıyla kadın ve erkeğin eşitliğine engel olarak görülmektedir. Dolayısıyla üzerinde söz söylemeye fırsat bile verilmeden kabullenilmesi gereken dogmatik bir değer olarak öne sürülse de kadın/erkek eşitliği, modern hurafelerden birisidir ve ne ailede ne de toplumda huzuru, adaleti ve mutluluğu sağlayabilecek bir özelliğe sahiptir.”