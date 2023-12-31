Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor?

Anca beraber kanca beraber deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; bir işin ya da olayın ekip halinde yapmanın daha kolay olduğunu bildirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir.

“Birbirimizden ne olursa olsun ayrılmayacağız” anlamını taşıyan deyim, işlerin iyi gitse de kötü gitse de tarafların bir olmaktan vazgeçmeyeceğini bildirmek amacıyla kullanılır.

ANCA BERABER KANCA BERABER DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

“Bu işin altından ben tek başıma kalkamam düzlüğe beraber çıkacağız, anca beraber kanca beraber.”