Adana Demirspor'u Kasımpaşa karşısında kurtaran ismi açıkladı

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

İki takım da 2 maçta galibiyet alamadı.

Kasımpaşa 1 puan çıkarırken, Adana Demirspor 2 maçını da kaybetti.

Karşılaşma oldukça tempolu başladı.

Maçın başlarında Kasımpaşa, korner kullandıktan sonra Adana Demirspor kalesinde karambol yaşadı.

Top bir türlü kaleye girmedi.

PENALTI KAÇTI

Ev sahibinin oyuna ağırlığını koyduğu sırada Adana Demirspor penaltı kazandı.

18'lik genç stoper Yasin Özcan, Gravillon'un ayağına bastı ve penaltı yaptırdı.

Hakem beyaz noktayı gösterirken, topun başına geçen Yusuf Sarı penaltıyı kaçırdı, daha doğrusu Kasımpaşa kalecisi Gianniotis penaltıyı kurtardı...

Penaltının 1 dakika sonrasında Kasımpaşa Da Costa ile golü buldu ancak pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Yazdığım gibi karşılaşmada tempo eksilmedi.

GRAVILLON YÜZÜNDEN KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ!

Kasımpaşa, Adana Demirspor karşısında 30. dakikada 1-0 öne geçti.

Adana Demirspor'un kazandığı kale vuruşunda Gravillon'un pası kısa düşünce Da Costa, savunma arkasına pasını yolladı ve Hajradinovic kafa vuruşuyla kaleciyi avladı.

Gravillon, önce penaltı yaptırdı, Yusuf Sarı kaçırdı.

Ardından bu hatası gole sebebiyet verdi.

Daha 30 dakika olmadan maçı katletti resmen!

İlk 45 dakika, Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa'nın ilk yarıda toplam 16 şut çekmesi, gözlerden kaçmadı.

DA COSTA YİNE SAHNEDE!

İkinci yarıya takımlar oyuncu değişikliği yapmazken, Adana Demirspor daha iyi başladı ve beraberlik golünü aradı.

Ancak Kasımpaşa, 59'da attığı gol ile farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

Paşa'nın en etkili oyuncularından Nuno Da Costa, kafa vuruşuyla ağları sarstı.

İlk golün de asistini yapan Costa, güzel oyununa bir de gol ekledi.

ADANA DEMİRSPOR UMUTLANDI

63. dakikada oyuna giren Ali Yavuz Kol, 65. dakikada topu çok iyi sürerek ortayı yaptı ve Yusuf Barasi'ye dokunmak kaldı.

Adana Demirspor, attığı golle umutlandı.

Kasımpaşa'nın 67'de Fall ile golü buldu ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Adana Demirspor'un attığı gol sonrası tempo düşerken, ataklar nadirleşti.

ADANA DEMİRSPOR'DAN SON DAKİKA GOLÜ!

Maç tam Kasımpaşa'nın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanacak derken Adana Demirspor 90+3'te Manev'in golüyle eşitliği yakaladı.

Şut da o kadar ilginç gitti ki, kalecinin tutamayacağı kadar sert bir şut değildi.

Ancak top ağlara gitti ve Adana ekibi büyük bir sevinç yaşadı.

MAÇIN ADAMI ALİ YAVUZ KOL!

Bana kalırsa maçın adamı Ali Yavuz Kol oldu.

Oyuna 63. dakikada giren 23 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada ilk golün asistini, 90+3'te de beraberliği getiren golün asistini yaptı.

Esenler Erokspor'dan transfer edilen Ali Yavuz Kol, 3. maçında skor katkısı vermeyi başardı ve 2 asist birden yaptı.

Mücadele 2-2 bitti ve takımlar 3. haftada da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Adana Demirspor 4. haftada Galatasaray ile, Kasımpaşa Çaykur Rizespor ile karşılaşacak...

Akdeniz ekibinin işi çok zor...