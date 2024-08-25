İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Halktv
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor

Dev bir gruba ait şirketler teker teker çökmeye başladı. En son koca hastanenin icradan satışa çıkarılması dikkat çekti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurulu olan Nursan Hospital icradan satışa konuldu.

Türkiye’nin bir dönem en büyük demir-çelik şirketler grupları arasında yer alan Nursan, içine düştüğü finansal çıkmazdan kurtulamadı. Grubun amiral gemisi olarak görülen Nursan Metalurji’de yaşadığı çöküş, Nursan Hospital’i de sıçradı.

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12 DÖNÜM ÜZERİNE KURULU DEV HASTANE

Nursan Hospital, henüz tamamlanmasını bitiremeden icradan satışı istendi. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 12 dönüm genişliğinde bir alan üzerine kurulu hastanenin icradan satışı Vakıfbank tarafından resmen istendi.

270 MİLYON TL BİÇİLDİ

Hastanenin 8 kattan oluşan binası için 270 milyon TL’lik bedel tespit edildi. Hastanenin ilk ihale tarihi olarak da 10 Eylül belirlendi. Hastanenin icradan satış işlemi ise Dörtyol İcra Dairesi tarafından yürütülecek.

GRUBUN 2 ŞİRKETİ DE BORÇLU

İcra dosyasına göre borçlu konumda Nursan Metalurji Endüstrisi AŞ ve Akdeniz Şifa Sağlık Hizmetleri AŞ bulunuyor.

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