Ancelotti'den flaş Haaland açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City maçı öncesi Norveçli forvet Erling Haaland hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Ancelotti'den flaş Haaland açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"BELİRLEYİCİ MAÇ İKİNCİSİ OLACAK"
Carlo Ancelotti "Yarın için planımız, eksiksiz bir maç oynamak, fiziksel, teknik ve motivasyon seviyesinde elimizden gelenin en iyisini yapmak. Amacımız yarın küçükte olsa bir avantaj elde etmek, belirleyici maç ikincisi olacak" şeklinde konuştu.

HAALAND'A ÖVGÜ YAĞMURU
İtalyan teknik adam, Manchester City'nin golcü futbolcusu Erling Haaland ile ilgili bir soruya ise "Çok tehlikeli. Olağanüstü kaliteli bir futbolcu. Ama sadece Haaland'dan konuşmak, oyun stili ve takım felsefesi olan bir takımın hücum gücünü tanımamak olur. Haaland'ı değil, durdurulması çok zor gözüken bir takımı durdurmayı planlıyoruz. Kazanabileceğimizi düşünüyorum" cevabını verdi. (AA)

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