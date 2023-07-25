Ancelotti'nin Arda Güler kararı belli oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili kararını verdiği belirtildi.

Ancelotti'nin Arda Güler kararı belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

İspanyol Marca gazetesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler kararını verdiğini yazdı.

Gazetedeki haberde Arda Güler'in antrenmanların parlayan yıldızı olduğu belirtildi ve Ancelotti'nin de beğenisini kazandığı ifade edildi.

ABD'deki ilk hazırlık maçında Milan'a karşı forma giyemeyen Arda'nın dizindeki sakatlık nedeniyle riske edilmediğini belirten gazete, 27 Temmuz'daki Manchester United karşılaşmasında sahaya çıkacağını ileri sürdü.

Arda'nın kulüp için önemli olduğu ve Ancelotti'nin oyuncuyu sürekli oynatarak lige hazırlanacağı da haberde yer aldı.

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