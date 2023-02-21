Andızotu bitkisi kaşıntılara iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan andızotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Andızotu diğer ismiyle atgözü bitkisinin kaşıntıları kestiğinin altı çizildi.

VÜCUTTA KAŞINTI NEDİR?

Vücudun tamamında ya da bir bölümünde hissedilebilen kaşıntı, herkeste görülebilen bir histir. Bazı durumlarda en az ağrı kadar rahatsız edici boyuta ulaşabilen kaşıntı, pek çok sağlık probleminden kaynaklanabilir. Kaşıntının kontrol altına alınmaması, altta yatan hastalığın ilerlemesine, cilt problemlerine, uykusuzluğa ve hatta depresyona bile yol açabilir. Kişinin hayat kalitesinin son derece düşmesine ve bazı durumlarda kişinin kendisini sosyal hayattan soyutlamasına neden olabilir. Vücutta kaşıntı ve kabarma şeklinde de görülebilen bu durum, vücudun hemen her yerinde oluşabilir. Vücutta kaşıntı ve kabarcıklar, deri hastalıklarının yanı sıra böcek sokması, stres, alerji, parazit, mantar, kansızlık, diyabet, kanser, kan hastalıkları ve ilaç yan etkileri gibi geniş bir yelpazede bulunan rahatsızlıklardan kaynaklanabilir.

ANDIZOTU BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden; nemli yerlerde yetişen, 1 metre kadar sapı olan, bir çeşit ottur. Yaprakları büyük, yumuşak ve yuvarlaktır. Çiçekleri sarı renkte olup, acı ve kokuludur. Kökü kalındır. Meyveleri küçük fıstık kozalağına benzer.

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı zaman mide bulantısı yapar.