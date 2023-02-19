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Sofur bitkisi nedir, hangi rahatsızlıkları gideriyor

Şifa kayağı doğada binlerce bitki hastalıkları iyi ediyor. İşte onlardan biri de Sofur. Peki, sofur nasıl bir bitki ve neye fayda sağlıyor. İşte yanıtı…

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:25
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Sofur bitkisi nedir, neye yarar

Sofur bitkisi nedir, hangi rahatsızlıkları gideriyor
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Sofur bitkisinin diğer ismi Kıryasemini. Latince Adı: Solanum Dulcamara.
Sofur 2 metreye kadar yükselebilen, tırmanıcı karakterde, güneşsiz ve rutubetli yerleri seven, yaz aylarında mor renkli çiçekler açan, fena kokulu bir bitki. Avrupa, Güney Asya ve Türkiye'de özellikle Kuzey Anadolu'da yetişmekte.
Bitkinin dalları ilk veya sonbaharda kesilerek, güneşte kurutulur, suyla kaynatılmak suretiyle faydalı oluyor.
İçeriğinde Dulcamarin, Soladulcin, Solacein gibi alkaloidler ve saponin mevcut.



İŞTE FAYDALARI

İdrar söktürücü
Ağrı kesici
Hafif uyutucu
Terletici
Balgam söktürücü
Müshil ve cinsel isteği azaltıcı etkilere sahip

Yüksek dozlarda bulantı, kusma, ishal ile ortaya çıkan zehirlenmelere olurken metabolizma bozukluğu ile seyreden romatizma, gut, sedef ve egzama gibi hastalıkların da geriletilmesini sağlıyor.

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