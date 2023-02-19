Sofur bitkisi nedir, hangi rahatsızlıkları gideriyor

Sofur bitkisinin diğer ismi Kıryasemini. Latince Adı: Solanum Dulcamara.

Sofur 2 metreye kadar yükselebilen, tırmanıcı karakterde, güneşsiz ve rutubetli yerleri seven, yaz aylarında mor renkli çiçekler açan, fena kokulu bir bitki. Avrupa, Güney Asya ve Türkiye'de özellikle Kuzey Anadolu'da yetişmekte.

Bitkinin dalları ilk veya sonbaharda kesilerek, güneşte kurutulur, suyla kaynatılmak suretiyle faydalı oluyor.

İçeriğinde Dulcamarin, Soladulcin, Solacein gibi alkaloidler ve saponin mevcut.





İŞTE FAYDALARI

İdrar söktürücü

Ağrı kesici

Hafif uyutucu

Terletici

Balgam söktürücü

Müshil ve cinsel isteği azaltıcı etkilere sahip



Yüksek dozlarda bulantı, kusma, ishal ile ortaya çıkan zehirlenmelere olurken metabolizma bozukluğu ile seyreden romatizma, gut, sedef ve egzama gibi hastalıkların da geriletilmesini sağlıyor.