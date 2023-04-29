Andrea Pirlo: Hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, oynanan oyundan memnun olmadığını dile getirdi.

Andrea Pirlo: Hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a evinde 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, sahada hiçbir şeyi istedikleri gibi yapamadıklarını söyledi.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ YAPAMADIK"
İtalyan teknik adam, sezonun en kötü maçını oynadıklarını belirterek, "Gol atamadık, boş koşu yapamadık, hareketlenemedik, topu çeviremedik, hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık" dedi.

"ANALİZ YAPACAĞIZ"
Antalyaspor maçını unutup hızlı bir şekilde toparlanmak istediklerini vurgulayan Pirlo, "Maalesef 3 haftalık bir aramız var, uzun bir araya gireceğiz. Aranın ardından daha iyi olmak için analiz yapacağız. Ama uzun bir ara var önümüzde." ifadelerini kullandı. (AA)

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