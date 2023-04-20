Android 14 alabilecek Samsung telefonlar açıklandı. İşte yenilikler ve cihazlar listesi

Google, 10 Mayıs’ta gerçekleştireceği I/O 2023 etkinliğinde Android 14’ü tanıtacağını ifade etmişti.
Güncellemenin Haziran ayının sonuna kadar test etmeye devam edeceği aktarılmıştı.
Samsung ise yeni işletim sisteminin Temmuz ayından itibaren kullanıma hazır olacak ve Samsung, kendi modellerine dağıtmaya başlayacağını duyurdu.
ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; Samsung telefonlara One UI 6 arayüz yazılımı ile gelecek Android 14, pek çok yeniliği de beraberinde getirecek. Örneğin Ayarlar uygulamasının arayüzü yenilecek ve daha kullanıcı dostu olacak. Ayrıca kendi duvar kağıdınızı tasarlayabileceğiniz Emoji Lab adında bir uygulama da gelecek.
bazı mobil uygulamalar, galerinize erişmek istiyor. Bu da kimileri tarafından pek güvenli bulunmuyor. Ancak Android 14 ile uygulamalara, kısmi erişim vermek mümkün olacak. Bu sayede uygulamalar sadece belirlediğiniz fotoğrafları görebilecekler ve tüm galerinize erişemeyecek.
İŞTE ANDROİD 14 GÜNCELLEMSİ ALABİLECEK CİHAZLAR LİSTESİ:
Galaxy S
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21+
Samsung Galaxy S21 Ultr
Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S23;
Samsung Galaxy S23+
Samsung Galaxy S23 Ultra
Galaxy A
Samsung Galaxy A04s
Samsung Galaxy A13 5G
Samsung Galaxy A23 4G/5G
Samsung Galaxy A32 4G/5G
Samsung Galaxy A33
Samsung Galaxy A42 5G
Samsung Galaxy A52
Samsung Galaxy A52 5G
Samsung Galaxy A52s
Samsung Galaxy A53
Samsung Galaxy A72
Samsung Galaxy A73
Galaxy M
Galaxy M53 5G
Galaxy M33 5G
Galaxy M23
Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Flip 3
Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy Z Fold 2
Samsung Galaxy Z Fold 3
Samsung Galaxy Z Fold 4
Galaxy Tab
Galaxy Tab S8+ Ultra
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8