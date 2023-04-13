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Google Android 14 Beta 1 programını yayınladı. İşte yeni özellikler

Android kullanıcılarının merakla beklediği Android 14 Beta 1 programı yayınlandı. Güncellemenin ne zaman telefonlara yükleneceği belli oldu.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 08:01
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Android 14 Beta 1 programı yayınladı

Google Android 14 Beta 1 programını yayınladı. İşte yeni özellikler
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Android kullanıcı için beklenen güncelleme geldi. 10 Mayıs’ta yapılacak olan Google I/O etkinliğinde tanıtılacak olan sürüm için ilk beta programı ortaya çıktı.

Google, Android 14 Beta 1 programını resmen başlattı. Güncelleme ilk olarak Pixel 4a’dan başlayarak Pixel 7 Pro’ya kadar olan modellere sunuldu. Ek olarak Google, ilk beta sürümünün kararsız olabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

ANDROİD 14'TE HANGİ ÖZELLİKLER OLACAK

- Hackerların sohbetler, banka bilgileri ve görseller gibi kısacası istenmeyen ekran görüntüleri almasını engellemesine imkan sağlayacak bir algılama özelliği gelecek.

- Bir uygulamanın erişebileceği fotoğrafları sınırlandırma ve tamamen engelleme özelliği gelecek. ”Tüm fotoğraflara erişime izin ver”, ”Seçilen fotoğraflara erişime izin ver” ve ”İzin verme” seçenekleri bulunacak.

- API gereksinimleri artacak. Kullanıcılar API düzeyini karşılamayan uygulamaların APK dosyalarını da yükleyemeyecek.

- Uydu teknolojisinin günümüzde gelişmesiyle birlikte üreticiler, akıllı telefonlar için ‘uydu bağlantı’ sunmaya başladı. Uydu bağlantısı ile birlikte akıllı telefonlarla hücresel bağlantının çekmediği yerlerde dahi iletişim kurmak mümkün hale gelecek. 

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