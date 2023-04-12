İstenmeyen aramalara çözüm. Google’dan yapay zeka adımı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, istenmeyen aramalarla ilgili bir adım atıldı.

Google, bir kişinin günlük olarak uğraşması gereken tüm istenmeyen çağrılarla başa çıkmak için bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Şirket yapay zeka kullanımıyla tüm spam veya otomatik çağrılarla etkili bir şekilde başa çıkmak için bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Google'ın, konuşmalı yapay zeka sayesinde kullanıcıların bu spam/otomatik aramalardan kaçınmasına daha iyi yardımcı olacak daha yetenekli bir teknoloji oluşturmak istediği görülüyor. Yeni bir habere göre Phone by Google uygulamasının grup ürün müdürü Jonathan Eccles istenmeyen aramalarla ilgili sorunları nasıl çözmek istediğinden bahsetti.

Eccles yaptığı açıklamada sorununun çözümü olarak yapay zekayı işaret etti. Geliştirilecek olan konuşmalı, sohbete dayalı yapay zeka ile istenmeyen aramaların üstesinde gelinecek. Özelliğin nasıl çalıştığı tam olarak açıklanmadı ancak gelen çağrı otomatik olarak bir yapay zeka cevabına yönlendirilecek gibi duruyor.