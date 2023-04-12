12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstenmeyen aramalara çözüm. Google’dan yapay zeka adımı

Google’ın istenmeyen aramaları yapay zeka ile çözeceği belirtildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 08:14
Takip Et

Google’dan istenmeyen aramalara çözüm

İstenmeyen aramalara çözüm. Google’dan yapay zeka adımı
+
Aa
-

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, istenmeyen aramalarla ilgili bir adım atıldı.

Google, bir kişinin günlük olarak uğraşması gereken tüm istenmeyen çağrılarla başa çıkmak için bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Şirket yapay zeka kullanımıyla tüm spam veya otomatik çağrılarla etkili bir şekilde başa çıkmak için bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Google'ın, konuşmalı yapay zeka sayesinde kullanıcıların bu spam/otomatik aramalardan kaçınmasına daha iyi yardımcı olacak daha yetenekli bir teknoloji oluşturmak istediği görülüyor. Yeni bir habere göre Phone by Google uygulamasının grup ürün müdürü Jonathan Eccles istenmeyen aramalarla ilgili sorunları nasıl çözmek istediğinden bahsetti.

Eccles yaptığı açıklamada sorununun çözümü olarak yapay zekayı işaret etti. Geliştirilecek olan konuşmalı, sohbete dayalı yapay zeka ile istenmeyen aramaların üstesinde gelinecek. Özelliğin nasıl çalıştığı tam olarak açıklanmadı ancak gelen çağrı otomatik olarak bir yapay zeka cevabına yönlendirilecek gibi duruyor.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
2
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
4
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
5
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
6
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Rüyada burun görmek ne anlama geliyor? Rüyada burun görmek neye işaret?
﻿Rüyada burun görmek ne anlama geliyor? Rüyada burun görmek neye işaret?
﻿Rüyada burun görmek ne anlama geliyor? Rüyada burun görmek neye işaret?
﻿İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
﻿İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
﻿İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
﻿Tekirdağ’da feci kaza: 1 yaralı
﻿Tekirdağ’da feci kaza: 1 yaralı
﻿Tekirdağ’da feci kaza: 1 yaralı
﻿Evine gittiği husumetlisini vurdu 
﻿Evine gittiği husumetlisini vurdu 
﻿Evine gittiği husumetlisini vurdu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.