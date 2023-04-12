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Google’da bakın en çok hangi siyasetçi aratıldı. Herkes anketlere bakıyordu

Google'da mart ayında Türkiye'de en çok merak ettiği kişiler belli oldu. 14 Mayıs seçimleri öncesinde listeye sadece tek bir siyasetçi girdi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:21
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Google’da en çok hangi siyasetçi aratıldı

Google’da bakın en çok hangi siyasetçi aratıldı. Herkes anketlere bakıyordu
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Google Türkiye'nin Mart ayı istatiklerinden dikkat çeken ayrıntılar çıktı.

Türkiye'de en çok aranan kelimeler listesinde dini terimler (iftar, sahur bayram), siyaset ve Fenerbahçe yer aldı.

Siyaset alanında ise İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili haberler ve gelişmeler, siyaset takipçilerinin ilgisini çekti. Ayrıca, ÖSYM giriş işlemleri ve başvuruları gibi eğitimle ilgili konular da öğrenciler ve sınavlara hazırlananlar tarafından sıklıkla araştırıldı.

Spor dünyasında ise Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Ayrıca, Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'un maçları ve performansı da futbolseverlerin ilgisini çekti. Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOGG, teknoloji ve otomobil meraklılarının ilgisini çekti. Yapay zekâ tabanlı dil modeli ChatGPT ve borsada işlem gören ASTOR hisse senedi gibi konular da, kullanıcıların ilgi alanlarına girdi.

İŞTE GOOGLE'DA MART AYINDA EN ÇOK ARANANLAR

1-Fenerbahçe Sevilla maçı

2-İftar saati, Sahur saati ve İmsak vakti

3- Berat Kandili

4-TOGG

5-Ramazan bayramı

6-Meral Akşener

7-Bayram ne zaman

8-ÖSYM

9-Sivasspor

10-Yapay zeka

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