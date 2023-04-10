Telefonlar reklam için bizi dinliyor mu? İşte en çok merak edilen sorunun cevabı

Editör: Osmancan EROK

Günlük hayatta bir konu üzerinde konuşulduğunda telefonlarda hemen o konu ile ilgili reklamlar karşımıza çıkar. Kullanıcılar “acaba telefonum beni dinliyor mu” tepkisini gösterir.

İngiliz Daily Mail’de yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy model bir akıllı telefon ile Google hesabı oluşturuldu. 22 yaşında Robin hayali bir isme oluşturulan adresle bir Facebook hesabı oluşturuldu. İki gün süren testlerin ardından telefonların böyle bir politika yürütmediği ortaya çıktı.

Firmanın ağ güvenliğinden sorumlu olan Barrier Networks’ten Jordan Schroeder, şirketlerin telefonları kullanarak bilgi toplamasının oldukça pahalı bir yöntem olduğunu ve bunun için başka kolay yolların olduğunu söyledi. Ancak aramalar doğrultusunda reklamlar algoritmanın oluşturulduğu kanıtlandı.

Myadcenter.google.com adresine gidildiğinde reklamlar kontrol edilebiliniyor.