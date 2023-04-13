13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Android 14 ilk beta sürümü yayınlandı. İşte yenilikler

Merakla beklenen Android 14 ilk beta sürümünü yayınladı. İşte gelen yenilikler

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 16:29
Takip Et

Android 14 ilk beta sürümü yayınlandı. İşte yenilikler

Android 14 ilk beta sürümü yayınlandı. İşte yenilikler
+
Aa
-

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Google, Android 14 için ilk beta sürümünü yayınladı.

Açıklanan özelliklerin tam sürümde yer alacağı kesin değil.

Google gelen kullanıcı geri bildirimlerine göre bazı özellikleri değiştirebilir.

İŞTE YENİLİKLER

1- Belge ve medya paylaşımları için yeni seçenekler

2- Uygulama izinleri kullanıcı isteklerine odaklanacak! Her uygulama her bilgiye erişemeyecek

3- Kendi duvar kağıtlarınızı kendiniz yapabileceksiniz

4- Kilit ekranında hava durumu bilgisi gösterilebilecek

5- Menülerde yuvarlatılmış çerçeveler

6- Yeni temalar.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
3
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
6
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
7
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
﻿Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
﻿Garanti BBVA'nın kâr payı dağıtım tarihi belli oldu
﻿Garanti BBVA'nın kâr payı dağıtım tarihi belli oldu
﻿Garanti BBVA'nın kâr payı dağıtım tarihi belli oldu
﻿Uzmanından dikkat çeken kısırlık açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken kısırlık açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken kısırlık açıklaması
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
﻿Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
﻿Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
﻿Yabancı yatırımcı Borsada 74.7 milyon dolarlık hisse sattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.