Android 14 ilk beta sürümü yayınlandı. İşte yenilikler

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Google, Android 14 için ilk beta sürümünü yayınladı.
Açıklanan özelliklerin tam sürümde yer alacağı kesin değil.
Google gelen kullanıcı geri bildirimlerine göre bazı özellikleri değiştirebilir.
İŞTE YENİLİKLER
1- Belge ve medya paylaşımları için yeni seçenekler
2- Uygulama izinleri kullanıcı isteklerine odaklanacak! Her uygulama her bilgiye erişemeyecek
3- Kendi duvar kağıtlarınızı kendiniz yapabileceksiniz
4- Kilit ekranında hava durumu bilgisi gösterilebilecek
5- Menülerde yuvarlatılmış çerçeveler
6- Yeni temalar.