Android'deki yetersiz depolama alanı sorununu bitirecek güncelleme

Android telefonlardaki depolama alanının tükenmesi sorunu bitiyor. Google, Android uygulamaları için yeni bir otomatik arşivleme özelliğini getirdiğini belirtti.

Duyurulan yeni özellik, uygulamayı ya da kullanıcı verilerinizi silmeden depolama alanının yaklaşık yüzde 60'ını boşaltmayı sağlayacak. Yeni özelliğin çalışması için geliştiricilerin bu özelliği uygulamalarına eklemeleri gerekecek.

ÖZELLİK NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK

Yeni özellik depolama alanı tükenmiş bir Android cihaza yeni bir uygulama yüklemeye çalıştığınızda ortaya çıkacak. Seçeneğin kabul edilmesi durumunda kullanılmayan tüm uygulamalar yeni uygulamaya yer açmak için otomatik olarak arşivlenecek.

Hangi uygulamaların otomatik olarak arşivlendiğini, uygulamanın orijinal simgesinin üzerinde belirecek bir bulut simgesi yoluyla anlaşılabilecek.

Google, Android'in en seyrek kullandığınız uygulamaları arşivleyerek işe başlayacağını ve böylece yenilerine daha kolay yer açılacağını söyledi.