Android cihazlarda sinir bozan hata! Eğer bu özelliği kapatmazsanız...

Android cihazlarda bulunan Acil SOS uygulamasının polisleri zor durumda bıraktığı ortaya çıktı. Bir günde yanlışlıkla polisi arayan kişi sayısı ortaya çıktı. Peki bu özellik nasıl kapatılır?

Android cihazlarda sinir bozan hata! Eğer bu özelliği kapatmazsanız...

Android telefonlarda bulunan ACİL SOS uygulaması hayat kurtarması ile bilinmenin dışında artık polisi yanlışlıkla araması ile de bilinir hale geldi.

Telefonun güç düğmesine beş kez veya daha fazla basılması durumunda Acil SOS uygulaması tetikleniyor. Polis aranıyor ve merkeze yanlış adresli gereksiz ihbar bildirimi düşüyor. Bu olay genellikle telefonlar cepteyken, çantadayken ya da çocukların elinde oyuncak gibi kullanılırken gerçekleşiyor. Bazı üreticiler, Acil SOS’u etkinleştirmek için alternatif yöntemler sunsa da bu yöntem varsayılan olarak tanımlanıyor.

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BİR GÜNDE 169 YANLIŞ İHBAR ALINDI

Tüm telefonlarda Acil SOS varsayılan olarak etkin olmuyor. Örneğin, Samsung Galaxy S23 Ultra’da varsayılan olarak etkinleştirildiğini, Pixel 7 Pro’da ise varsayılan olarak devre dışı bırakıldığı görüldü. Sonuç olarak, farkında bile olmadan etkinleştirmiş olabilirsiniz. Sonuç olarak, farkında bile olmadan bu özelliği etkinleştirmiş olunuyor.

Acil SOS özelliğinin bazı Android telefonlarda yanlışlıkla etkinleştirildiğini söylendi. Polis, yalnızca Pazar günü gece yarısı ile akşam 7 arasında bu kazara aramalardan 169 tane aldıklarını belirtti.

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