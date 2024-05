Kafe ve lokantalarda bunu yapmayan yandı. Cezası 2 bin 172 lira

Ticaret Bakanlığı ekipleri, kafe, restoran ve benzeri işletmelerde menü denetimlerine devam ediyor.

İşletmelerin masalarda müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin ücretlerini gösteren yazılı menüleri bulundurma zorunluluğunun ardından, denetimler Türkiye genelinde yaygın bir şekilde devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın başından bu yana en yoğun denetimlerin Antalya, İstanbul ve Kocaeli illerinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Ülke genelinde menü düzenlemelerine uymayan 6 binden fazla işletmeye 16 milyon liradan fazla para cezası kesildi.

HESAP ADİSYONLARI İNCELENDİ

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yılın başından bu yana 3 bin 800 işletme denetlendi. Uygulamaya uymayan işletmelere, masalarda ve girişte fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmadıkları için para cezası kesildi. Ayrıca, denetimler sırasında müşterilerden servis bedelinin alınıp alınmadığı da incelendi. Menülerde servis bedeline ilişkin ibarelerin olup olmadığı kontrol edildikten sonra müşterilere kesilen hesap adisyonları da karşılaştırmalı olarak incelendi.

Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, denetimlerin sürekli sıklaşacağını belirtti. İşletmelerde, girişte ürünlerin ve fiyatların yazılı olduğu listelerin zorunlu olduğunu vurgulayan Özşahan, "Her masayı kontrol ediyoruz. Karekodlar olsa da, müşteriler hangi ürünün hangi fiyatta olduğunu görmek istiyor.

Bu nedenle fiyatların yazılı olduğu menüler de masalarda olmalıdır. Menü listesi olmayan işletmelere, her ürün için 2 bin 172 lira para cezası uyguluyoruz. Bu ceza her ürün için ayrı olarak uygulanır ve her ürün için ceza miktarı artar" şeklinde konuştu.

Özşahan, Antalya'da yılın başından bu yana 3 bin 800 işletmenin denetlendiğini ve bazı işletmelere birkaç kez kontrol amaçlı gidildiğini de ekledi.