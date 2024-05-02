Acun Ilıcalı gözyaşlarını zor tuttu

İngiltere Championship’in 45. Haftasında Hull City sahasında Ipswich ile karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 3-3 berabere kaldı.

Hull City’nin gollerini 40. Dakikada Ozan Tufan 56. Dakikada Liam Delap ve 87. Dakikada Noah Ohio kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 19’da George Hirst, 45+2 ve 67’de Omari Hutchinson attı.

Bu sonuç ile 70 puana ulaşan Hull City West Bromwich Albion’un 2 puan ardında play-off mücadelesini son haftaya bıraktı.

Karşılaşmanın ardından Hull City taraftarından kulübün sahibi Acun Ilıcalı’ya bir sürpriz geldi.

Statta Türk bayrakları açan taraftarlar Acun Ilıcalı için yaptıkları besteyi söylemeye başladı.

Yapılan sürpriz sonrası tribünlere giderek elleriyle kalp yapan Acun Ilıcalı mutluluktan ağlamamak için zor durdu.

O anları X hesabından paylaşan Ilıcalı ''Bu güzel kulübe sahip olduğum için çok gurur duyuyorum, bu kadar muhteşem taraftarlara sahip olduğum için çok gurur duyuyorum'' dedi.