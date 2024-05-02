Acun Ilıcalı gözyaşlarını zor tuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı gözyaşlarını zor tuttu
Hull City taraftarının yaptığı sürpriz sonrası duygulanan Acun Ilıcalı o anları sosyal medyadan paylaştı.

İngiltere Championship’in 45. Haftasında Hull City sahasında Ipswich ile karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 3-3 berabere kaldı.

Hull City’nin gollerini 40. Dakikada Ozan Tufan 56. Dakikada Liam Delap ve 87. Dakikada Noah Ohio kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 19’da George Hirst, 45+2 ve 67’de Omari Hutchinson attı.

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Bu sonuç ile 70 puana ulaşan Hull City West Bromwich Albion’un 2 puan ardında play-off mücadelesini son haftaya bıraktı.

Karşılaşmanın ardından Hull City taraftarından kulübün sahibi Acun Ilıcalı’ya bir sürpriz geldi.

Statta Türk bayrakları açan taraftarlar Acun Ilıcalı için yaptıkları besteyi söylemeye başladı.

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Yapılan sürpriz sonrası tribünlere giderek elleriyle kalp yapan Acun Ilıcalı mutluluktan ağlamamak için zor durdu.

O anları X hesabından paylaşan Ilıcalı ''Bu güzel kulübe sahip olduğum için çok gurur duyuyorum, bu kadar muhteşem taraftarlara sahip olduğum için çok gurur duyuyorum'' dedi.

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